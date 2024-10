Nel Giardino Medievale le sculture dell'artista Sergio Unia

Dal 23 ottobre al 9 dicembre il Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama-Museo Civico d'Arte Antica a Torino ospita 13 opere delle scultore monregalese Sergio Unia. La mostra 'Sergio Unia. In Ascolto', promossa dalla Fondazione Crc, nell'ambito del progetto 'Donare', in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, è stata presentata oggi dall'artista, da Maura Anfossi, membro del Consiglio generale e referente per l'arte della Fondazione Crc, Paola Ruffino, storica dell'arte ed esperta di tessuti ed etnografia, e Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama.

Le 13 sculture in bronzo toccano alcuni temi universali sviluppati dall'artista, nato nel 1943 a Roccaforte Mondovì (Cuneo), quali il rapporto con la natura, l'antico, l'infanzia e i giochi dell'adolescenza. E il nucleo centrale dell'esposizione nel Giardino Botanico Medievale sono proprio i soggetti dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza: Maia con l'aquilone, Bimba sui pattini, Giochi, la cavallina, Adolescente con flauto, Nudo dormiente e Danzatrice.

La donazione alla Fondazione Crc di disegni e sculture di Sergio Unia risale al 2'019. Nel 2024, in parallelo all'iniziativa espositiva promossa insieme a Torino Musei, la Fondazione Crc ha lavorato al riordino, alla catalogazione e dalla digitalizzazione di più di 600 disegni, "nell'ottica di valorizzare questo patrimonio e renderlo presto accessibile a tutti".



