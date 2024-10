Incontro fra presidente Nicco e vertice Ordine avvocati Torino

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha incontrato oggi a Palazzo Lascaris i vertici dell'Ordine degli avvocati di Torino.

"Un incontro proficuo e interessante - lo ha definito la presidente dell'organismo di rappresentanza delle toghe, Simona Grabbi - dal quale abbiamo ricavato l'impressione di un grande interesse verso alcune delle iniziative che ci stanno a cuore".

Con Grabbi era presente il tesoriere dell'ordine, Arnaldo Narducci.

Due in particolare sono stati i temi toccati nel corso del colloquio. Il primo è stato il fondo, gestito dalla Regione, per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza o di comportamenti discriminatori. Il secondo ha riguardato l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ), uno sportello creato nel 2019 dall'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei commercialisti che si propone di aiutare aziende, imprenditori, associazioni e famiglie alle prese con situazioni di indebitamento "fuori controllo" a trovare la migliore soluzione per uscirne. "E' un servizio in cui crediamo molto", ha commentato Grabbi. Il presidente Nicco avrebbe manifestato l'impegno del consiglio regionale a far conoscere questo istituto con particolare riferimento al supporto che può essere fornito alle persone vittime di usura.



