Inaugurata a Torino 'La Costituzione aperta a tutti'

La settima edizione de 'La Costituzione aperta a tutti' è stata inaugurata oggi a Torino.

Si tratta di un ciclo di incontri itinerante organizzato dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre insieme all'Università RomaTre con l'obiettivo di promuovere la cultura giuridica fra i giovani di tutta Italia. Al centro del primo incontro il tema della laicità, con una lectio brevis di Gustavo Zagrebelsky, nell'aula magna dell'Università del capoluogo piemontese alla Cavallerizza Reale. In precedenza c'erano stati i saluti di Marco Ruotolo, dell'Università Roma Tre e di Antonio Delfino, direttore Comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre.

"Siamo lieti di inaugurare in una sede storica come l'Università di Torino, in questa Aula Magna con oltre 400 studenti, con un nuovo ciclo di incontri che, a partire dal tema della laicità, andrà ad approfondire una serie di argomenti attuali legati ai principi della nostra costituzione per esplorare insieme a studenti, cittadini ed esperti giuridici i legami tra conoscenza, cultura, libertà e società" - ha affermato Antonio Delfino.

"Questa iniziativa dal grande valore sociale e che nelle scorse edizioni ha già riscosso un notevole successo in tutta Italia, dimostra ancora una volta l'impegno quotidiano che Giuffrè Francis Lefebvre riserva alla diffusione della conoscenza giuridica a beneficio di tutti, con l'obiettivo di contribuire a guidare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri, favorendo così lo sviluppo di una rinnovata cultura dei valori di legalità e democrazia", ha concluso Delfino.



