'Imprese Vincenti' celebra le eccellenze del terzo settore

Celebra le eccellenze del terzo settore la 14esima tappa del tour nazionale di 'Imprese Vincenti', il programma che Intesa Sanpaolo dedica alla valorizzazione delle pmi che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. L'appuntamento con le 10 imprese selezionate, esempio di una cultura d'impresa sostenibile e inclusiva, è per il 24 ottobre, alle 17.30, al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino.

Lanciato per la prima volta nel 2019 e arrivato alla sua quinta edizione, 'Imprese Vincenti' ha raccolto finora l'autocandidatura di circa 14mila imprese, di cui 4mila solo per l'attuale edizione, che complessivamente contano 150mila dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.

Alle imprese vincenti la banca, insieme ai partner del progetto, fornirà gli strumenti per crescere, anche all'estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria. L'ultima tappa, la 15esima, sarà riservata alle imprese estere operanti nelle geografie della divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo.



