E' caduta 'Miss quercia biellese' per la pioggia

Era considerata il più grande rovere del Piemonte ed è caduta completamente sradicata "Miss quercia biellese", l'albero conservato in frazione Ferracano a Villa del Bosco (Biella).

"A causa delle piogge dei giorni scorsi ha ceduto - spiega il sindaco Alessandro Todaro -. Ora ci rimangono altri due alberi secolari". Il paese è noto infatti per ospitare gli alberi con oltre duecento anni di storia. "Miss quercia" aveva una altezza di 33 metri. E a maggio era già caduto il "Super castagno" in canton Rivetto alto 20,5 metri. Ora gli alberi secolari rimasti a Villa del Bosco sono un Tiglio nei pressi della chiesa di San Fabiano alto 29,60 metri e "Mister Castagno" di 21,60 metri.





