Biella, braccialetto elettronico per atti persecutori verso l'ex

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex compagna: sono i provvedimenti presi nei confronti di un uomo di 57 anni biellese, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia. Era stata l'ex a lanciare l'allarme, dopo averlo incontrato per strada. Impaurita per gli atti persecutori già subiti aveva chiamato le forze dell'ordine e una pattuglia aveva raggiunto l'uomo e l'aveva arrestato. Nell'udienza di convalida è stata accolta la richiesta del pubblico ministero per il divieto di avvicinamento alla persona offesa, adottando il braccialetto elettronico.



