Alle Ogr Torino fino a dicembre Prospettive future

Il 2024 delle Ogr Torino si chiude con una fitta programmazione culturale e di intrattenimento.

Fino a dicembre, un calendario ricco di appuntamenti ed eventi: musica dal vivo, incontri, esibizioni, mostre; ma anche registrazioni live di set di comici, listening session e temporary market. Ai format già conosciuti come Ogr Club e Ogr Talks, si affianca una serie di nuove iniziative.

Insieme alle grandi mostre - a novembre in occasione dell'Art Week torinese inaugurerà una personale di Cyprien Gaillard - e ai live di artisti nazionali e internazionali come quello di qualche giorno fa che ha visto salire on-stage in Sala Fucine Robert Plant e il suo progetto Saving Grace, tante le novità che animeranno nei prossimi mesi gli spazi, a partire dai format targati Ogr Torino pensati anche per gli spazi di Snodo, l'area food & drinks delle ex Officine.

Attesi Motta per Ogr Club, i nuovi format Ogr Jazz Night, Ogr Comedy Records, Ogr Pop Up Market e Ogr Listening Session realizzati insieme a partner del territorio In arrivo anche Ogr Charity Night, Levante, Montemagno e Calabresi per Ogr Talks.

Nel 2025, per iniziare, i concerti di Anastacia, Godspeed You! Black Emperor e nuovi format per supportare la musica emergente e la ricerca sperimentale.



