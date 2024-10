Torino, torna la sosta a pagamento nelle festività natalizie

Torna anche quest'anno, come consuetudine, la sosta a pagamento nell'area centrale di Torino anche nei giorni festivi in occasione del periodo natalizio. Il provvedimento sarà in vigore dall'8 al 22 dicembre, quando sarà dunque necessario pagare il parcheggio nelle strisce blu anche la domenica.

La delibera, approvata oggi dalla Giunta comunale, "si propone di favorire la rotazione delle auto negli stalli in concomitanza delle aperture festive delle attività commerciali - precisa una nota di Palazzo Civico - migliorando la mobilità dell'area e supportando la rete commerciale e turistica".





