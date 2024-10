Tina Modotti e Mimmo Jodice, a 'Camera' le nuove mostre

A Camera Centro Italiano della fotografia sono aperte le nuove mostre dell'autunno - Tina Modotti. L'opera e Mimmo Jodice. Oasi - e sono già oltre duemila i visitatori nei primi giorni.

Nelle sale espositive, 300 fotografie, video, riviste, documenti e ritagli di quotidiani raccontano l'opera di Tina Modotti, i tanti mondi che ha attraversato e i temi che ha raccontato: l'ingiustizia, il lavoro, l'attivismo politico, la povertà, le contraddizioni del progresso e del passaggio alla modernità.

In Project Room, scopriamo invece un progetto inedito di un altro grande maestro della fotografia, Mimmo Jodice. Lo sguardo del fotografo napoletano arriva nel biellese per esplorare i luoghi della Fondazione Zegna, in un gioco continuo di tempi, spazi e forme che, ancora una volta, dimostra la sua magistrale capacità di trasformare la realtà naturale o artificiale in una visione metafisica.



