Morto a 102 anni il giornalista Mangili, reporter Rai dal '56

Testimone di alcuni dei più significativi eventi storici del Novecento, è morto, nel sobborgo alessandrino di Lobbi, a 102 anni - li aveva compiuti il 9 ottobre - il giornalista Vittorio Mangili. Nato a Milano, madre ungherese, da decenni viveva alla Tenuta Filippona.

Reporter Rai dal 1956, come inviato televisivo seguì l'insurrezione ungherese. Famosi i servizi alpinistici, come la scalata di Reinhold Messner della parete nord del Makalu. Nei momenti più critici abbandonò taccuino e cinepresa per prestare soccorso. Come quando la roccia franò sulla valle del Vajont il 9 ottobre 1963. Mangili fu uno degli Angeli del fango durante l'alluvione di Firenze nel novembre 1966 e imbracciò la pala anche quattro anni dopo per quella nell'ottobre 1970 a Genova.

"Alla 'sua' Filippona alcuni anni fa - ricorda Pinuccia Pavese, storica voce di Lobbi - Mangili aveva dedicato un libretto. Animava le manifestazioni e moderava i dibattiti che organizzava la parrocchia, raccontando i suoi reportage e l'indimenticato incontro con Madre Teresa". Brillante, intelligente, curioso, chi lo ha conosciuto cita come fino a 100 anni andasse in piscina a Piovera. "Pur facendo tante vasche, si lamentava di non riuscire a fare la subacquea".

E' rimasto sempre attivo anche con il gruppo bersaglieri che, fino alla morte della moglie (due anni fa, anche lei centenaria) ospitava a casa a pranzo. A 80 anni Mangili era caduto da cavallo per non risalirci più. Il veterinario di Lobbi però lo aveva di recente convinto a riprovarci. Avrebbe dovuto farlo in estate, ma per il troppo caldo era stato tutto rimandato all'autunno.



