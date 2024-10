L'artista queer Rooy Charlie Lana espone a Torino la nuova opera

Rooy Charlie Lana, irriverente artista queer siciliana, espone a Torino nella Residenza Cascina Falchera la sua nuova opera 'I got tears of queer desire' fino al 26 ottobre.

L'opera è dedicata all'indagine sui temi dell'identità di genere e della sessualità L'iniziativa si sviluppa all'interno del progetto Desire, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa del New European Bauhaus,e che ha visto l'assegnazione della residenza artistica a Rooy Charlie presso la sede della Cascina Falchera per sviluppare un'indagine artistica dedicata al ripensare la relazione tra la città e la natura attraverso la prospettiva dell'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA