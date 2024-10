Incontro Regione-Vallese su ferrovia e statale del Sempione

"Porterò all'attenzione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di un'azione congiunta per migliorare la mobilità transfrontaliera" al Sempione. Lo ha detto Enrico Bussalino, assessore a Logistica e infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, al termine della visita a Brig, nel Canton Vallese, nella quale si è parlato delle priorità infrastrutturali che coinvolgono i collegamenti tra Piemonte e Svizzera con il presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Franz Ruppen.

Nel corso dell'incontro si è discusso della necessità di migliorare la viabilità del Sempione, a cominciare dalla ristrutturazione della strada statale 33, e del traffico ferroviario lungo l'asse del Sempione, in particolare della criticità rappresentata dalla galleria elicoidale nel tratto tra Iselle di Trasquera e Domodossola, dove i treni possono viaggiare a velocità ridotte, all'incirca a 35 km/h. Per risolvere questa criticità, è stata avanzata la proposta di includere nella pianificazione tecnica e nel finanziamento la costruzione di una nuova linea tra Iselle e Domodossola, così da ottimizzare i tempi e ridurre i costi del trasporto merci.

"La Regione Piemonte intende inserire il Sempione tra le opere strategiche, riconoscendo la necessità di superare le criticità infrastrutturali del tratto elicoidale" ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni.



