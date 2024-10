Fungaiolo portato in salvo dal soccorso alpino nell'Alessandrino

Intervento della squadra del soccorso alpino, nella serata del 21 ottobre, nella zona tra la località Cirimilla e cascina Foi nel parco Capanne di Marcarolo, in provincia di Alessandria.

Un cercatore di funghi di 89 anni, di Campomorone (Genova), in difficoltà e con sospetto trauma si trovava - come spiegato in una nota - in zona impervia lungo il torrente Piota.

Dopo averlo raggiunto, l'anziano - ferito e in ipotermia - è stato aiutato a ritornare in strada, per poi essere preso in carico dal figlio arrivato sul posto. Come precisato dalla centrale del 118, il fungaiolo, inizialmente disperso, è stato contattato dai soccorritori grazie alla tecnologia FlagMii e GeoResq, geolocalizzando la posizione. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



