Francesco Piccolo e il viaggio emozionante del 'tornare a casa'

Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore e autore di programmi televisivi, sarà il protagonista giovedì 24 ottobre del terzo appuntamento dei Talk di Building Happiness, un ciclo di incontri dedicati a esplorare il significato del benessere e della felicità nella vita di tutti i giorni. L'evento si terrà dalle 18 alle 20 al Teatro Vittoria di Torino, con la partecipazione libera e aperta fino a esaurimento posti.

Con la sua capacità di raccontare l'intimità della quotidianità, Francesco Piccolo offrirà una riflessione personale e toccante sul concetto di "tornare a casa". Un momento di felicità che spesso si manifesta nei gesti più semplici e negli imprevisti della vita. "Tornare a casa un giorno prima, quando sono fuori da qualche giorno. O anche soltanto riuscire a prendere il treno precedente a quello prenotato. Correre in albergo e buttare la roba nella valigia, precipitarsi verso la stazione e poi saltare sul treno e quando si muove, pensare di avercela fatta. Una volta, sono riuscito a tornare a casa un giorno prima da un viaggio in Sri Lanka.

Questa è la felicità," racconta l'autore. Un pensiero che si lega al concetto di casa non solo come luogo fisico, ma anche come rifugio sicuro e punto di riferimento emotivo.

Francesco Piccolo è una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Autore di script che hanno dato vita a film di successo diretti da registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Silvio Soldini e Francesca Archibugi, è anche docente all'Università Iulm di Milano, dove insegna adattamento cinematografico e televisivo. Le sue opere sono capaci di trasformare storie letterarie in esperienze emozionanti per il grande e piccolo schermo, oltre a collaborare regolarmente con importanti testate giornalistiche come Il Corriere della Sera e Repubblica.

Il Talk è organizzato in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e rientra nel progetto Building Happiness, promosso dalla Fondazione per l'architettura/Torino.



