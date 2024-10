Cinema al cinema, premiate le sale più virtuose del Piemonte

Vittoria di Bra, Margherita di Cuorgné, Italia - Movie Planet di Vercelli, Monterosa di Torino, Lumière di Asti e Aurora di Savigliano: sono queste le sei sale piemontesi che nella seconda edizione di Cinema al Cinema per famiglie hanno raggiunto i maggiori risultati di presenza in sala. Sono state premiate nella sede di Film Commission Torino Piemonte nell'ambito del percorso di valorizzazione delle sale cinematografiche di Agis Piemonte Valle d'Aosta, grazie al sostegno della Regione Piemonte, che prevede attività rivolte al pubblico, alle scuole, agli studenti universitari e agli esercenti cinematografici.

Per la terza edizione di Cinema al Cinema per famiglie saranno 140 le proiezioni di titoli per tutti, sempre con un biglietto a costo promozionale di 3,50 euro, che si svolgeranno nei weekend a partire da sabato 26 ottobre e fino ad aprile 2025 nel circuito di 35 sale cinematografiche piemontesi. Gli esercenti potranno selezionare i titoli da proporre al loro pubblico da un catalogo di oltre 100 titoli che spazia dai grandi classici dell'animazione a importanti film di recente uscita.

"Per Agis il bilancio di queste prime due edizioni è sicuramente positivo, la dimostrazione è che il pubblico della seconda edizione è quasi raddoppiato. Poter contare su una prospettiva temporale di più ampio respiro, che in questo caso è triennale, permette di ideare modelli che si implementano grazie ai risultati concreti anno dopo anno" commenta Luigi Boggio presidente di Agis Piemonte Valle D'Aosta.



