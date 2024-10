Cane con collare stretto che l'ha ferito, salvato dal Gepa

Intervento delle guardie zoofile Gepa a Villanova Monferrato (Alessandria) dopo la segnalazione di un cane meticcio vagante da qualche giorno in due vie del paese. Come fatto sapere dalla comandante regionale Morena Botta, l'animale aveva uno strano collare fatto di moschettoni usurati molto stretti, tanto da lacerargli la pelle del collo e impedirgli di deglutire e di respirare correttamente. Soffriva anche di cistite. Una residente, nei giorni scorsi, lo ha inseguito a lungo e, dopo essere riuscita ad avvicinarlo, lo ha caricato in auto consentendo poi il recupero da parte degli operatori del canile Baulandia di Frassineto Po.

"Il pm ha convalidato il sequestro penale del cane, di certo del paese poiché continuava a percorrere le stesse zone - precisa Botta -. E' sprovvisto di chip e per questo chiediamo aiuto per ritrovare il proprietario. Chiunque abbia notizie può contattarci, anche in forma anonima, alla mail cp.alessandria@guardiegepa.eu".

Il responsabile sarà denunciato per maltrattamento di animale.





