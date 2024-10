Aperti gli ordini della nuova Fiat 500e Giorgio Armani

Fiat apre gli ordini della nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition. Questo modello, annunciato durante le celebrazioni per il 125esimo anniversario della Fiat, che coincidevano con il 90esimo compleanno dello stilista Giorgio Armani, è ora disponibile per i clienti europei. Gli ordini saranno presto disponibili anche in Medio Oriente, Africa e Nord America.

I due brand italiani hanno nuovamente unito le loro forze "dopo il successo della loro prima partnership nel 2020, che ha dato vita a una 500e unica nel suo genere".

"Questa nuova iniziativa segna un momento storico: è la prima volta - sottolinea Stellantis - che due dei simboli più iconici del design, dell'eleganza, dell'artigianato e dell'innovazione italiani si uniscono per dare vita a un prodotto che incarna l'eccellenza italiana senza tempo".



