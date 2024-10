Al Museo del Cinema un percorso interattivo dedicato a Maciste

È dedicato a Maciste, il gigante ed eroe buono protagonista di numerosi film muti, il percorso interattivo realizzato dal Museo Nazionale del Cinema e Rai Cinema, in collaborazione con la società The Nemesis. Si tratta della prima di tre esperienze di gioco all'interno del metaverso del Museo che offre attività innovative di realtà virtuale.

Il Museo racconta così in una chiave moderna il cinema, la fotografia e l'immagine, attraverso un progetto di ampio respiro, con l'obiettivo di far conoscere meglio la propria realtà al pubblico più giovane. Questo tipo di fruizione amplia la possibilità di fruire dei contenuti del Museo. Gli avatar di tutto il mondo potranno esplorare gli spazi virtuali dell'Aula del Tempio come se fossero dei reali visitatori, rispondere a un quiz dedicato a Maciste e visionare contenuti multimediali.

Il primo percorso interattivo tratta la tematica dell'eroe e vede Maciste come supereroe. All'inizio dell'esperienza l'utente è invitato ad equipaggiare la skin del personaggio di Maciste e a seguire un percorso all'interno di una città in stile moderno.

Il percorso è disseminato di ostacoli e Maciste, grazie alla sua forza, deve distruggere muri e torrette per superare tutte le avversità ed arrivare al cristallo che rappresenta l'ultimo ostacolo per il completamento della missione.

La collaborazione con Rai Cinema per questo prima esperienza nasce con il progetto "Re-Imagine Cabiria" che si pone l'obiettivo di far scoprire alle nuove generazioni il primo grande kolossal del cinema muto italiano, sfruttando le tecnologie per esplorare nuovi linguaggi e ampliarne il pubblico, grazie a una nuova esperienza immersiva multipiattaforma che sfrutta le tecnologie digitali. Nei prossimi mesi verranno rilasciati altri due percorsi del Museo Nazionale del Cinema, uno dedicato a Marilyn e uno a Frankenstein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA