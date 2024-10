A Torino inaugurato anno accademico degli Istituti dell'Esercito

A Palazzo dell'Arsenale di Torino, sede della Scuola Ufficiali dell'Esercito, è stato inaugurato l'anno accademico degli Istituti di Formazione dell'Esercito.

Alla cerimonia erano presenti la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, il comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carlo Lamanna e numerose altre autorità militari, civili, religiose e accademiche.

Il generale Masiello, in collegamento con tutti gli istituti militari italiani, ha sottolineato come "il tema della formazione è centrale per la società e per le Istituzioni e, nel momento particolare che stiamo vivendo, formare e formare bene è un compito particolarmente arduo. La formazione ha il ruolo abilitante della spinta innovativa necessaria per il cambio culturale indispensabile per superare le sfide dei nuovi paradigmi sul campo, della burocrazia che ci impedisce di andare alla velocità che dobbiamo, della paura di cambiare e sbagliare.

Soltanto sbagliando si può crescere".

"La formazione in ambito militare è diventata un dominio strategico cui concorrono competenze trasversali organiche e funzionali ad una necessaria visione di sistema - ha detto Isabella Rauti - La formazione non può essere considerata come un segmento della crescita professionale delle donne e degli uomini in uniforme ma come un percorso completo e continuo".





