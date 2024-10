Stoccarda: Hoeness, con Motta la Juve è sulla retta via

"Ammiro da sempre la Juve, qui hanno giocato grandi campioni e adesso con Thiago Motta hanno ripreso la retta via: gli faccio i complimenti, hanno collezionato una serie di risultati utili impressionanti": così il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, sull'avversaria di domani in Champions League allo Stadium. "I bianconeri hanno subito un solo gol in tutta la stagione, vincerà che prenderà meno reti - continua l'allenatore tedesco - e devo dire che non ha mostrato debolezze: sarà interessante vedere chi riuscirà a prendere il controllo del gioco".

Lo Stoccarda è reduce dal pesante 4-0 in campionato subito sul campo del Bayern: "Dobbiamo dimenticare la sconfitta di Monaco e andare avanti - conclude Hoenees - cercando di imparare dai nostri errori e provando a sfruttare le occasioni che avremo".



