Premiata la spedizione sul K2 del Cai di Biella

A Biella in consiglio comunale sono stati ricevuti dal sindaco, Marzio Olivero, i membri della spedizione del K2 del Cai di Biella composta da Tommaso Lamantia, Matteo Sella, Gian Luca Cavalli, Cesar Rosales, Dario Reniero e Donatella Barbera, avvenuta lo scorso luglio per celebrare il 70esimo anniversario della prima ascensione della seconda montagna più alta del mondo, a cui prese parte anche il biellese Ugo Angelino.

In precedenza, l'alpinista e pioniere della fotografia di Presenti alla cerimonia anche Andrea Formagnana, presidente Cai sezione di Biella e Massimo Coda, parascalatore biellese, che non ha partecipato alla spedizione sul K2 ma che insieme ad Andrea Lanfri, nell'ambito del progetto 'Due uomini una gamba', lo scorso luglio, è riuscito ad aprire una nuova via sul Monte Kenya nel corso della spedizione sostenuta dalla sezione di Biella del Club alpino italiano.



