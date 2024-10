Nasce a Torino la Fondazione Giorgio Griffa, dedicata all'arte

Nasce a Torino la Fondazione Giorgio Griffa, una nuova realtà dedicata all'arte del nostro tempo e a un grande protagonista della scena artistica italiana.

A inaugurare le attività della Fondazione sarà giovedì 24 ottobre, a ridosso della grande settimana dell'arte torinese, negli spazi dell'ex edificio industriale Michelin in Via Oropa 28, la mostra collettiva Inside, con opere di Marco Gastini, Giorgio Griffa, Luigi Mainolfi, Nunzio, Elisa Sighicelli, Grazia Toderi e Gilberto Zorio.

Nata nel 2023 per volontà dell'artista Giorgio Griffa, la Fondazione si pone come luogo di incontro tra artisti, curatori e appassionati d'arte. Focalizzandosi sul rapporto attivo tra opera d'arte e pubblico, l'istituzione mira a trasformarsi in un luogo vitale e in uno spazio culturale dinamico, dove l'arte può essere vissuta, studiata, esplorata e interpretata.

L'edificio storico che ospita la Fondazione è un complesso architettonico dei primi del Novecento situato nel quartiere Vanchiglietta di Torino. Costruito nel 1916 e destinato a lanificio, parzialmente bombardato nella Seconda Guerra Mondiale, l'edificio viene ricostruito da Michelin negli anni Cinquanta e convertito alle attività di gestione e stoccaggio pneumatici. La struttura rimane attiva fino agli anni Ottanta, per poi essere acquistata nel 1989 da un consorzio di artigiani, artisti e costruttori che lo trasformano in un centro creativo e culturale. I primi artisti a insediare i propri studi nell'edificio sono Marco Gastini, Gilberto Zorio e Luigi Mainolfi, seguiti, all'inizio degli anni 2000, da Giorgio Griffa, Grazia Toderi e Nunzio, e successivamente da Elisa Sighicelli. Lo spazio espositivo, di circa 200 metri quadri, è situato al piano terra e dialoga con gli altri spazi nell'edificio che ospitano l'Archivio Giorgio Griffa.



