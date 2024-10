Inchiesta smog a Torino, Procura ricorre contro proscioglimenti

La procura di Torino ha presentato un ricorso in appello contro la sentenza con cui lo scorso 4 luglio il giudice Roberto Ruscello, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato il non luogo a procedere per tutti gli imputati del processo sullo smog. Fra le sette persone interessate ci sono gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino e l'ex governatore Sergio Chiamparino. In caso di accoglimento del ricorso la corte d'Appello, come prevede la procedura, disporrà l'avvio del dibattimento in aula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA