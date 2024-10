'Fuga d'amore' con la ragazza minorenne, denunciato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri di Verbania per sottrazione consensuale di minorenni: per circa una settimana ha ospitato in Svizzera, dove lavora, la propria fidanzata, non ancora maggiorenne, senza dare notizie però alle famiglie. Entrambi sono italiani. La ragazza sta bene e non ha subito né violenze né minacce e i due non si sarebbero resi conto che i genitori li stavano cercando.

Ad allertare i carabinieri è stata la famiglia della minorenne, che risiede nel Verbano-Cusio-Ossola. Ai militari, i genitori hanno raccontato che la figlia si era allontanata cinque giorni prima con il fidanzato e che, in quel lasso di tempo, non vi erano più stati contatti e che il suo telefono risultava spento. Nel frattempo, la coppia si trovava in Svizzera, nel Canton Ticino, nel monolocale affittato dal ragazzo. Quando il padre del 19enne ha contattato il figlio chiedendogli di recarsi in caserma, i due si sono velocemente presentati ai militari.

Il giovane dovrà rispondere anche di appropriazione indebita dell'auto che il padre della ragazza gli aveva prestato per potersi recare al lavoro e con la quale i due si erano allontanati.



