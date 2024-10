Fiori (Inail), 'ogni incidente e decesso è una sconfitta'

"Ogni singolo incidente, ogni decesso è una sconfitta per l'intero sistema, una tragedia per le famiglie e spesso per le imprese coinvolte. Dobbiamo fare di più". Lo ha affermato il direttore generale dell'Inail, Marcello Fiori, a Torino per la tappa piemontese del ciclo di incontri 'Inail insieme'.

"Il trend in Piemonte è in miglioramento. Nel periodo gennaio-agosto 2024 si sono verificati 28.000 infortuni, di cui 46 mortali, l'11% in meno dello stesso periodo del 2023 quando erano stati 52. Questo però non ci rende soddisfatti, non c'è un numero minimo accettabile. Chi esce da casa la mattina per andare a lavorare deve avere la certezza che ci tornerà sano e salvo. Ci sono anche tanti incidenti mortali in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro" ha spiegato Fiori in un incontro con la stampa presso la direzione regionale Inail. "I controlli da soli non bastano, servono incentivi, prevenzione, tanta formazione. Dal 2012 a oggi abbiamo dato alle aziende piemontesi 250 milioni per l'acquisto di macchinari più sicuri e per l'adozione di tecnologie più sicure. Di questi oltre 34 milioni nel 2023, stiamo esaminando le domande presentate".

Fiori ha ricordato che oggi nella regione ci sono 17 ispettori Inail, ma sono previste oltre 500 assunzioni a livello nazionale: 111 da parte dell'Inail e oltre 400 dell'Inps. Di queste, in base a una ripartizione territoriale da definire, una decina dovrebbe spettare al Piemonte in base al fabbisogno indicato. Il concorso sarà su base regionale.



