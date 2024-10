Droga e banconote false, un arresto e una denuncia a Novi Ligure

Durante un posto di controllo, per un'attività antidroga, la guardia di finanza di Novi Ligure (Alessandria) ha scoperto, nascosti nella portiera di un'auto con a bordo due persone, circa 50 grammi di hashish. Le perquisizioni personali hanno portato inoltre al ritrovamento di quattro banconote da 20 euro risultate false.

Nell'abitazione di uno dei due uomini sono stati sequestrati ulteriori 250 grammi di hashish e 5,5 di cocaina, oltre a 2 bilancini di precisione. L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Una denuncia, invece, per l'amico per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e per possesso di banconote false.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA