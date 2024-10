Controlli antidroga nelle scuole della provincia di Alessandria

Controlli antidroga dei carabinieri, con le unità cinofile, in accordo con i dirigenti scolastici, negli istituti superiori della provincia di Alessandria. Grazie al supporto della polizia Locale di Alessandria e penitenziaria di Asti, i controlli sono stati più approfonditi. Il mese di ottobre è stato anche occasione di una campagna di prevenzione su tutto il territorio, che ha coinvolto proprio le scuole.

Un'attività, apprezzata dal provveditore di Alessandria e Asti Laura Bergonzi, che si ripeterà su tutto il territorio. Gli studenti sono stati coinvolti in brevi simulazioni per comprendere il lavoro di questi cani dal particolare addestramento.

I controlli rientrano in un più ampio progetto di educazione alla legalità, mirando prevalentemente alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle droghe.



