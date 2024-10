Commissione periferie a Torino, 2mila minimarket numero enorme

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie arriva a Torino e fa un primo bilancio della visita, in cui ha incontrato gli assessori comunali Carlotta Salerno, Marco Porcedda e Paolo Mazzoleni, il prefetto Donato Cafagna, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, l'assessore regionale Maurizio Marrone e il presidente dell'Atc Emilio Bolla.

Il presidente della commissione Alessandro Battilocchio (Forza Italia), durante l'incontro con i giornalisti, ha sottolineato l'azione sul territorio da parte delle forze dell'ordine che "in maniera costante ha portato dall'inizio dell'anno a 149 attività ad alto impatto che hanno ribadito una presenza forte dello Stato sulla città".

Focus sulle occupazioni abusive delle case di edilizia popolare "che sono 176, di cui 168 a Torino - ha spiegato Battilocchio - Un numero anche minore rispetto ad altre città in cui siamo stati". La commissione ha evidenziato come nel corso degli incontri ci sia stato il modo di fare il punto sulle tante situazione in corso, "in una città complessa, in cui il concetto topografico di periferia non esiste più, perché ci sono aree difficili che sono proprio a ridosso del centro storico".

"A Torino sono in corso interventi nelle aree periferiche per circa 232 milioni di euro, grazie alle risorse dei Piani Urbani Integrati, del Fondo Complementare, Pinqua e Pon Metro", ha detto il presidente.

"Tra le questioni che ci sono state poste e che noi vogliamo attenzionare come legislatori è il numero enorme di minimarket, 2.000 di cui 350 nella zona di Barriera di Milano, che spesso creano situazioni non semplici", ha affermato Battilocchio.





