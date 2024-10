Cancro pancreas, a Candiolo un nuovo macchinario di endoscopia

E' stato consegnato oggi all'Istituto di Candiolo-Irccs un innovativo macchinario di endoscopia per la diagnosi, stadiazione - in casi selezionati cura - del tumore del pancreas e di altri tumori del distretto gastro-intestinale. Si tratta di un ecoprocessore digitale che permette la visualizzazione in tempo reale delle immagini ecografiche generate dagli ecoendoscopi e dalle sonde ecografiche dedicate. Verrà usato dal reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diretto da Teresa Staiano.

E' stato così completato l'obiettivo n. 25 della Fondazione Vialli e Mauro, raggiunto grazie alla Fondazione Compagnia di San Paolo e a tanti sostenitori che hanno contribuito anche in occasione dell'edizione 2024 della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup e del torneo di calcio giovanile Alba dei Campioni della scorsa estate.

"L'arrivo del nuovo ecoprocessore - afferma la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli - integra perfettamente la dotazione tecnologica dell'Istituto: è un macchinario all'avanguardia, in grado di diagnosticare con grande precisione una delle patologie tumorali più insidiose dando nuove speranze ai nostri pazienti. Un grande grazie alla Fondazione Vialli e Mauro che da tanti anni è al nostro fianco e condivide la nostra missione, e al rinnovato sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo".

"Il sostegno a questo progetto - aggiunge il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi - dimostra in modo particolare come la collaborazione con altre fondazioni e lo sviluppo di sinergie tra pubblico e privato possano moltiplicare le risorse e amplificare l'impatto di ogni intervento sul sistema sanitario".



