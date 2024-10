Casale, oggi funerali di Salvatore Giorgio Ottolenghi

Si tengono oggi, domenica 20 ottobre, nel cimitero ebraico di via Cardinal Massaia a Casale Monferrato (Alessandria) i funerali di Salvatore Giorgio Ottolenghi, presidente emerito della locale comunità. Morto a 101 anni, è stato riferimento dell'ebraismo monferrino, artefice della rinascita anche dei Musei dopo il periodo della Shoah, "sempre all'ascolto di ogni necessità e - ricordano dalla sede di vicolo Olper - aperto al dialogo con tutte le realtà del territorio"". Lascia la moglie Adriana e il figlio Joey.

A Ottolenghi un ringraziamento speciale dal sindaco Emanuele Capra, "per aver saputo restituire agli antichi splendori la meravigliosa sinagoga - scrive sui social - rendendola uno dei punti cardine della città. E aver fatto camminare insieme la cultura ebraica e quella locale, lasciando un'impronta indelebile".

Salvatore Giorgio Ottolenghi è stato presidente quando la sinagoga è stata definita monumento d'interesse nazionale, "restaurata, restituita - rimarca Daria Carmi, attuale presidente della Comunità - in tutto il suo splendore al culto.

Ha accolto presidenti della Repubblica italiana, Lea Rabin, rappresentanti istituzionali e religiosi internazionali, con lo stesso spirito con cui ha parlato a migliaia e migliaia di studenti, a tutti i visitatori, a ogni iscritto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA