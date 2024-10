Violenza su donne, sorveglianza speciale a due uomini nel Vco

Due uomini residenti nel Verbano-Cusio-Ossola sono stati sottoposti a sorveglianza speciale in seguito a episodi di violenza nei confronti delle proprie compagne. Le misure di prevenzione sono state stabilite dal tribunale di Torino su proposta del questore del Vco.

Il primo soggetto, in passato già denunciato da altre donne per aggressioni e lesioni personali, di recente era stato arrestato e portato in carcere per violenza sulla ex convivente, che aveva preso a pugni dopo averle sottratto il telefono. Il secondo era stato arrestato a marzo, dopo l'ennesimo episodio ai danni della compagna, che aveva minacciato di uccidere stringendole le mani al collo.

Gli uomini dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle donne, evitare di comunicare con loro e non potranno uscire dalle proprie abitazioni tra le 21 e le 7, rispettivamente per tre anni e per due anni e mezzo. Nei confronti del primo anche il divieto di accedere a esercizi pubblici tra le 18 e le 21 e l'obbligo di intraprendere un percorso di recupero. Al secondo sarà applicato il braccialetto elettronico.



