Ruba un accendino d'oro da mille euro, arrestato

Un uomo di 27 anni, di origini marocchine, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, impegnati nel controllo del territorio, per rapina.

Il presunto rapinatore con la scusa di farsi accendere una sigaretta, sotto la minaccia di una bottiglia in vetro, si era fatto consegnare un accendino in oro del valore di mille euro. I militari dell'Arma, che nel frattempo stavano transitando in via Saluzzo, dov'è avvenuto il fatto, hanno soccorso la vittima e poi hanno individuato e arrestato, in una via limitrofa, il 27enne.

Sempre i carabinieri, in via Vanchiglia, hanno fermato un 25enne, di origini nordafricane. Insieme a un complice, rimasto ignoto, aveva appena derubato alcune bottiglie di bevande alcoliche da un esercizio commerciale. Nel tentativo di scappare, il 25enne aveva spintonato e picchiato il proprietario del market.



