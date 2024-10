Influencer muore colpita da un pesce spada in Indonesia

Giulia Manfrini, surfista e influencer 36enne di Venaria Reale, nel Torinese, è morta ieri mattina alle Isole Mentawai, in Indonesia, ferita da un pesce spada mentre stava praticando surf nell'oceano.

Aveva 36 anni. Il decesso è avvenuto al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu dove la donna è stata trasportata da due persone che le hanno prestato i primi soccorsi.

A quanto si è appreso, la 36enne sarebbe stata colpita da un pesce spada al petto, riportando una ferita profonda diversi centimetri. È morta poco dopo l'arrivo al centro medico. Nata e cresciuta a Venaria, dove abitano i suoi genitori, da qualche tempo si era trasferita in Portogallo.

Secondo quanto riferito dal capo ad interim dell'Agenzia regionale per la gestione dei disastri delle Isole Mentawai, Lahmudin Siregar, l'incidente è avvenuto mentre Manfrini era a caccia di onde ieri mattina nelle acque dell'isola di Pulau Masokut. "Improvvisamente, un pesce spada è saltato verso Manfrini e l'ha colpita al petto", ha raccontato citato dall'agenzia indonesiana Antara. Secondo le informazioni ottenute dalla polizia, Manfrini ha chiesto aiuto a due persone sul posto, che l'agenzia indonesiana identifica come Alexandre Ribas e Massimo Ferro. I due hanno rapidamente prestato i primi soccorsi e l'hanno portata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma non c'è stato nulla da fare per la donna.



