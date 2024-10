Aspie-Eat, il progetto di Teatro8 sulla corretta alimentazione

Si intitola Aspie-Eat il nuovo progetto dell'associazione Teatr8 di Torino, rivolto a ragazzi con autismo ad alto funzionamento, ai loro genitori ed educatori. Si tratta di un percorso, realizzato con il contributo della Regione Piemonte, pensato per educare i giovani all'importanza di una corretta alimentazione e a un approccio sano con il cibo attraverso le arti audiovisive.

"Il nostro obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a scoprire l'importanza del mangiare sano, ma vogliamo farlo in un modo innovativo e che crediamo possa essere per loro molto più efficace, ovvero attraverso il cinema e le arti audiovisive che per gli allievi del Teatr8 sono una vera e propria passione, attraverso cui esprimono se stessi e il mondo che li circonda", spiega Patrizia Da Rold, fondatrice del Teatr8.

Il progetto Aspie-Eat prevede tre incontri, tra ottobre e dicembre 2024, con il nutrizionista Paolo Palmas che offrirà una panoramica sui principi alimentari. Le nozioni apprese saranno alla base della seconda parte del progetto, durante la quale i partecipanti saranno chiamati a elaborare un cortometraggio con la tecnica della stop motion. Ognuno dovrà scrivere una storia, che sarà poi realizzata come cartone animato, sul tema della nutrizione. L'intero processo sarà affidato ai ragazzi che dovranno registrare l'audio e poi creare le animazioni. Il risultato del loro lavoro sarà mostrato al pubblico in una serata di proiezioni che concluderà il progetto.

"Sarà un modo per i ragazzi di confrontarsi con quanto imparato durante le lezioni con il nutrizionista elaborando quei concetti attraverso la loro creatività che rappresenta una importantissima forma di espressione per tutti loro", conclude Da Rold. Gli incontri si svolgeranno nella sede di via Galliari 11 a Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA