Un po' di Capri alle Ogr, lo chef stellato Amitrano guida Mammà

Colori, profumi e sapori dell'isola di Capri alle Ogr di Torino. Alle ex officine grandi riparazioni, oggi ormai consolidato polo di cultura e ristorazione, è approdato, all'interno di Snodo, 'Mammà Isola di Capri', guidato in cucina dall'executive chef Raffaele Amitrano, che aveva ottenuto una stella Michelin al Mammà Restaurant di Capri.

Alle Ogr gli spazi del ristorante saranno aggiornati con colori e arredi che rimandano all'isola, nel rispetto delle architetture esistenti.

Insieme alla sua brigata di cucina, chef Amitrano crea piatti che utilizzano materie prime di altissimo livello, fra cui la tagliatella di seppia con cremoso di nocciola o lo scorfano alla puttanesca con un tocco piemontese. Il menu, presentato alla stampa nella serata del 17 ottobre, porta in un itinerario che passa dal mare alle Langhe, all'insegna della creatività e della contaminazione.

"La qualità e il rispetto delle materie prime sono al centro della mia cucina. - spiega Raffaele Amitrano - In ogni piatto che creo c'è una parte della mia storia e della mia famiglia. La mia cucina è un abbraccio ai sapori di una volta, quelli che mi hanno fatto sentire a casa, come quelli di Mammà".

Mammà Isola di Capri allo Snodo delle Ogr è aperto dal mercoledì a sabato a pranzo e cena, la domenica a pranzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA