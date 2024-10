Tenta truffa fingendosi corriere e rapina un distributore

Prima si è finto un corriere, poi ha messo in atto una rapina. Si tratta di un uomo di 31 anni che si è presentato a un distributore di carburante sul lungo Tanaro ad Alessandria, qualificandosi come corriere di una nota azienda di spedizioni e chiedendo all'anziano gestore di parlare con il figlio per una consegna e chiedendo denaro per una presunta consegna di uno smartphone di valore. Non riuscito nell'inganno, l'uomo ha minacciato: "Ho una pistola, dammi tutto l'incasso", mostrando la mano nascosta in un sacchetto di plastica.

L'anziano ha quindi consegnato l'incasso giornaliero di circa 800 euro. Uscito dal gabbiotto, il rapinatore è salito a bordo di un'auto condotta da un complice, fuggendo.

I fatti sono stati ricostruiti dopo mesi d'indagini da parte dei carabinieri di Alessandria e il risultato è stato l'arresto di un trasfertista del crimine e l'obbligo di dimora per il complice. i due sono stati identificati grazie anche ai filmati dell'impianto di videosorveglianza e all'esame dei passaggi autostradali, dei pagamenti e a testimonianze. I carabinieri hanno scoperto che i due usavano di solito veicoli a noleggio con contratti intestati a prestanome, da Napoli a Peschiera del Garda, passando da Alessandria e dall'Emilia Romagna. Il 31enne è stato bloccato e arrestato a Vignola (Modena), mentre stava effettuando un sopralluogo per un colpo e aveva indosso la divisa di un'altra nota azienda di spedizioni.

Il complice, 38 anni, invece è stato rintracciato nella casa dove risiede e per lui scattato l'obbligo di dimora. I due, già noti alle forze dell'ordine, provengono dai Quartieri Spagnoli di Napoli.



