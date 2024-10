Decreto sicurezza, picchetto al Centro logistico di Tortona

I lavoratori del S.I. Cobas di Alessandria e Tortona, con i compagni di Genova, hanno presidiato oggi l'accesso principale del Centro logistico di Rivalta Scrivia, "causando - spiega il sindacato - ritardi e disagi alle diverse ditte presenti nel polo. Mentre, contemporaneamente, erano bloccati non solo decine di magazzini in tutta Italia, ma anche i varchi portuali di Napoli e Salerno, sul nostro territorio abbiamo lanciato un messaggio chiaro ai padroni del settore, i veri mandanti del Ddl Sicurezza: le lotte non si fermeranno".

Per S.I. Cobas nei prossimi mesi e nei prossimi anni le politiche di tutti i governi "tenderanno sempre di più a scaricare sulle spalle della classe operaia l'aumento delle spese militari e la più generale ristrutturazione necessaria a un'economia di guerra permanente. Le pratiche di lotta dura che il decreto Piantedosi vuole contrastare saranno sempre più urgenti e coinvolgeranno strati sempre più ampi di popolazione".

Da qui la decisione del presidio, "perché proprio sui posti di lavoro si deve urgentemente discutere di temi politici più generali, non solo di quelli economici e aziendali".

Domani dalla provincia di Alessandria partirà un pullman per la manifestazione nazionale di Roma, portando "la voce di migliaia di operai nelle strade della capitale mentre il Parlamento discute dei decreti sicurezza e lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA