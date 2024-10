Calcio: Lazio; Baroni 'Juve test da affrontare con personalità'

"La squadra sta bene. Andiamo ad affrontare una squadra forte, la miglior difesa d'Europa e la squadra che ha più possesso palla in Italia. Per noi queste sono le partite perfette per cercare di essere competitivi, un test di altissimo livello che dobbiamo affrontare con personalità".

Così Marco Baroni, allenatore biancoceleste, presenta la sfida contro la Juventus nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico, poi, ha ribadito come "le ambizioni vanno di pari passo con le prestazioni. Noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con grande spirito. Siamo tutti ambizioni, dai calciatori alla piazza fino alla società", prosegue. Mentre sulla possibilità di vedere in campo Guendouzi, tornato dalla nazionale con un problema al piede, sottolinea come il francese stia "meglio, ci prendiamo ancora 24 ore ma potrebbe essere disponibile, non so se dall'inizio. Il ragazzo vuole esserci e mi fa molto piacere". Infine, a chi chiede se la Lazio possa essere la sorpresa della stagione Baroni risponde che "è presto, dobbiamo rimanere equilibrati perché è questo che ti porta a raggiungere obiettivi sia individuali che di squadra. Noi viviamo di test continui. Quella contro la Juventus sarà una grande partita contro una squadra forte. Dobbiamo andare lì con il desiderio di alzare il livello competitivo. Il merito dei risultati è della squadra che sta recependo la mia proposta.

Bisogna dare merito a loro, il mio compito è di rimanere ancorato al progetto e al lavoro", conclude.



