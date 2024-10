Cade dal balcone di casa a Biella, una donna in rianimazione

E' caduta dal balcone della propria abitazione riportando gravi lesioni: è una donna di 57 anni di Cavaglià (Biella), che è stata ricoverata in ospedale in rianimazione.

I carabinieri stanno indagando sul caso e si tratterebbe di un incidente domestico. A dare l'allarme è stato il marito, che ha avvisato subito i soccorsi. Sul posto sono andati il personale del 118, che ha stabilizzato la donna procedendo poi al ricovero in ospedale, e le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA