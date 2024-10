Apre il nuovo Campus di Torino di Escp Business School

Apre ufficialmente al pubblico il nuovo Campus di Torino di Escp Business School: il campus accoglie oltre 1.000 studenti e docenti da tutto il mondo, consolidando il legame tra la business school e il capoluogo piemontese. L'Anno Accademico 2024-2025 si distingue per una diversità eccezionale, con studenti provenienti da 76 diverse nazionalità, rappresentando tutti i continenti con una percentuale di internazionalità del 75%. Tra gli studenti immatricolati solo 259 sono italiani, dato che sottolinea il clima multiculturale che caratterizza il campus di Torino.

Situato nel cuore della città, in un edificio storico di proprietà di Bnl Bnp Paribas, che ha realizzato i lavori per Escp, il campus si estende su oltre 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei simboli del recupero architettonico degli edifici storici di Torino.

Originariamente costruito nel 1877 come residenza di prestigio in stile neoclassico, l'edificio subì danni durante i bombardamenti del 1942 e fu successivamente trasformato da Bnl nel 1983. Il progetto attuale, realizzato in collaborazione con Tra - Toussaint Robiglio Architetti, Gaa, Subhash Mukerjee Studio, Conrotto Progetti, Fionda e Fred preserva infatti l'identità storica dell'edificio integrandola con un'estensione contemporanea.

Nel campus ci sono spazi comuni come la Library, MeetUp rooms, la futura caffetteria, corridoi e salotti progettati come spazi di dialogo. In particolare, l'Agorà, una piazza coperta e vetrata accessibile a tutti, rappresenta un'importante soluzione sviluppata in collaborazione con la Città di Torino. Le aule, flessibili e riorganizzabili, presentano configurazioni che stimolano l'apprendimento collaborativo. Unicum del nuovo polo sono le classi a emiciclo: evoluzione della didattica ex cathedra, offrono spazi di dialogo per seminari, discussioni e workshop, sia in presenza che online.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA