Alla Venaria la vita e le opere del padre della Terra di Mezzo

Arriva alla Reggia di Venaria (Torino), per i 70 anni de 'Il Signore degli anelli', 'Tolkien.

Uomo, professore e autore', la mostra che racconta la vita e l'opera del creatore dell'epopea della Terra di Mezzo attraverso ricordi di famiglia, repliche di costumi, disegni e dipinti, documenti e centinaia di esemplari dei suoi libri pubblicati in tutto il mondo. Quella allestita dal 19 ottobre al 16 febbraio nella palazzina reale, promossa dal ministero della Cultura con la collaborazione dell'Università di Oxford, è la prima esposizione di queste dimensioni realizzata in Italia dedicata a J.R.R. Tolkien e, in seguito, proseguirà a Catania e Trieste.

Due gli aspetti della mostra evidenziati da Michele Briamonte, presidente Consorzio Residenze Sabaude, "l'internazionalità e l'eclettismo in linea con il carattere eclettico e internazionale della Reggia". Una mostra, aggiunge la neo direttrice delle Residenze Reali, Chiara Teolato "che parla a più livelli, a più persone. E mi sembra beneaugurante - dice - aprire il mio mandato con una mostra su un uomo che era di fatto in visionario, perché la capacità di immaginare qualcosa che non c'è è una dote importante, anche per chi dirige un museo". A portare la voce del ministero il capo dipartimento per le Attività culturali del Mic, Mario Turetta. "La Venaria è un luogo dove bisogna fare mostre di questo livello così alto", dice, sottolineando che in Piemonte da parte delle istituzioni "ci sono sempre stati obiettivi comuni ossia la valorizzazione e lo sviluppo del territorio". Aspetto che evidenzia anche interpellato a proposito del tema finanziario per la riqualificazione della Gam. "Il Piemonte - ricorda - è una delle regioni più finanziate, perché se lo merita, ha beni culturali e una storia importanti. Per quest'anno i fondi sono assegnati, l'anno prossimo se ne potrà riparlare analizzando le varie priorità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA