Uil Pensionati, un corso gratuito di italiano per stranieri

E' appena partito il nuovo corso gratuito di italiano per stranieri organizzato dalla Uil Pensionati Piemonte, in collaborazione con l'associazione Ada Piemonte. Un'iniziativa pensata per favorire l'inclusione e l'integrazione di persone di diverse nazionalità e di tutte le età. Il corso si tiene presso la sede regionale dell'Ufficio H in via Bossoli 97 a Torino nel quartiere Lingotto. Le lezioni sono aperte a tutti coloro che desiderano apprendere o perfezionare l'italiano, con l'obiettivo di facilitare l'inserimento nella vita sociale e professionale del nostro Paese.

L'iniziativa mira non solo a fornire strumenti linguistici di base, ma anche a creare uno spazio di scambio culturale dove i partecipanti potranno confrontarsi, conoscere nuove realtà e sentirsi parte attiva della comunità locale.

"Attraverso questo corso vogliamo contribuire attivamente alla creazione di una società più coesa e inclusiva, dove ognuno possa sentirsi parte integrante della comunità e avere accesso agli strumenti necessari per partecipare attivamente alla vita civile" spiega il segretario della Uil Pensionati Piemonte, Lorenzo Cestari. "Ada Piemonte, da sempre impegnata nel sociale, è orgogliosa di collaborare a questo progetto, a conferma il loro impegno costante nel sostenere chi ha bisogno di un supporto concreto" aggiunge il presidente di Ada Piemonte, Adolfo Granito.

Informazioni pratiche



Riproduzione riservata © Copyright ANSA