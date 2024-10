Rabbit Inhabits the Moon, l'arte di Nam JunePaik al Mao Torino

Sabato 19 ottobre apre al pubblico la mostra 'Rabbit Inhabits the Moon. L'arte di Nam June Paik allo specchio del tempo' dedicata all'opera del grande artista coreano in dialogo con opere contemporanee e con una selezione di raffinati manufatti coreani provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. La mostra è organizzata in occasione del 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, in partnershipcon il Nam June Paik Art Center (Yongin, Corea) e con la Fondazione Bonotto (Colceresa, Italia) e con il supporto della Korea Foundation. Il progetto espositivo è curato da Davide Quadrio, direttore del Museo, e Joanne Kim, critica e curatrice coreana, con Anna Musini e Francesca Filisetti.

L'esposizione si avvale della consulenza curatoriale e scientifica di Manuela Moscatiello (Chargée d'étude, Maison de Victor Hugo di Parigi), Kyoo Lee (curatore della sala dello sciamanesimo, professore di Filosofia alla City University di New York) e Patrizio Peterlini, direttore della Fondazione Bonotto.

Nuove produzioni degli artisti coreani Kyuchul Ahn, Jesse Chun, Shiu Jin, Young-chul Kim, Dae-sup Kwon, Chan-Ho Park,Sunmin Park ed eobchae ž Sungsil Ryu, e opere video e installazioni provenienti dalla collezione del Nam June Paik Art Center sono accostate a celebri opere di Paik - perlopiù in prestito dalla Fondazione Bonotto - e a preziosi manufatti tradizionali provenienti da prestigiose istituzioni, tra le quali il Musée Guimet - Musée national des Arts asiatiques, il Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova e il Museo delle Civiltà di Roma.

In occasione dell'inaugurazione, il 18 ottobre il Mao, in collaborazione con il Mercato Centrale Torino, presenta la performance del gruppo coreano Gooseung, per la prima volta in Italia. A partire dalle ore 18:30 gli artisti interverranno in mostra con alcune incursioni performative che proseguiranno in una processione verso il Mercato Centrale dove eseguiranno la forma musicale tradizionale conosciuta comeSamul nori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA