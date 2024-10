Orozco-Estrada e Szeps-Znaider aprono stagione Orchestra Rai

È interamente dedicato a Ludwig van Beethoven il concerto inaugurale della stagione 2024/2025 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, affidato al direttore principale Andrés Orozco-Estrada, affiancato dal grande violinista Nikolaj Szeps-Znaider. La serata, in programma questa sera giovedì 17 ottobre alle 20.30 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, è trasmessa da Rai Cultura in prima serata su Rai5 alle 21.15, oltre che in diretta su Radio3.

Replica a Torino venerdì 18 ottobre alle 20.

Orozco-Estrada torna sul podio Rai dopo aver diretto i due concerti per il trentennale della compagine a settembre. Nato a Medellín, in Colombia, nel 1977, ha debuttato con l'Orchestra Sinfonica Nazionale nel maggio 2022, e nell'ottobre 2023 ha iniziato la sua collaborazione come direttore principale. È stato a capo di formazioni come l'Orchestra della Radio di Francoforte, i Wiener Symphoniker e la Houston Symphony. Dalla stagione 2025/2026 sarà Generalmusikdirektor della Città di Colonia, prendendo le redini della Gürzenich Orchestra e dell'Opera della città tedesca, una delle più importanti metropoli culturali europee. Dirige abitualmente orchestre come i Wiener e i Berliner Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, la Gewandhausorchester di Lipsia e quella del Concertgebouw di Amsterdam.



