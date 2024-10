Gioielli, francobollo speciale per i 100 anni di Damiani

In occasione del Centenario di Damiani, marchio italiano ancora di proprietà della famiglia fondatrice e noto in tutto il mondo per le raffinate collezioni, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato alla Maison di Valenza (Alessandria) un esclusivo francobollo, per la serie tematica 'Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico' nell'imprenditoria. Oggi la presentazione a Roma.

La vignetta riproduce il bozzetto del maestoso collier Mimosa Eternal Blue, uno dei cento capolavori della collezione speciale creata per celebrare il primo secolo di storia del brand. Sarà disponibile per collezionisti e appassionati in più proposte filateliche: una cartella con diversi prodotti, tra cui cartolina e busta da lettera personalizzate; un bollettino che include scheda tecnica e storia di Damiani e una tessera.

"Famiglia, artigianalità, creatività, passione e storia: sono i valori che, da sempre, ci contraddistinguono - commenta Silvia Grassi Damiani, vicepresidente del gruppo -. In questi cento anni tre generazioni si sono succedute con l'unico obiettivo di custodire, proteggere e tramandare un patrimonio inestimabile di esperienze e savoir-faire. Un'eredità e una tradizione che vorremmo proiettare al futuro e trasferire ai nostri figli e nipoti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA