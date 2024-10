Calcio:il Cagliari aspetta Mina per la sfida alla Domus col Toro

Il Cagliari aspetta gli ultimi due nazionali in giro per il mondo, Kingstone dallo Zambia e Mina dalla Colombia, in vista della gara di domenica alla Domus, fischio di inizio alle 18, contro il Torino. Oggi invece il mister Davide Nicola ha lavorato per la prima volta in queste due ultime settimane anche con Luvumbo, Prati e Marin, reduci dagli impegni con Angola, Italia under 21 e Romania.

Proprio Luvumbo, partito dalla panchina nell'ultima sfida con la Juventus, potrebbe affiancare Piccoli in attacco. Di nuovo nel gruppo Lapadula (non era andato in Perù per un infortunio al costato) e Makoumbou, liberato prima del tempo dal suo mister in Nazionale per un problema al ginocchio che ora sembra risolto. A questo punto il centrocampista congolese dovrebbe essere confermato in mediana accanto ad Adopo.

Non dovrebbero farcela invece Obert (anche lui costretto a tornare in Sardegna prima della seconda gara con la Slovacchia per un fastidio agli adduttori), Pavoletti e Jankto: tutti e tre oggi hanno svolto lavoro personalizzato. Nicola sta pensando ad Augello nella linea a quattro in difesa e al ritorno di Luvumbo alle spalle di Piccoli a sinistra. Ma scalpitano anche Felici e Gaetano.



