Rapina un minimarket e picchia un commesso, arrestato

Per non farsi arrestare aveva detto di essere lui la vittima dell'aggressione, ma a tradirlo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza del market che aveva appena rapinato. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per rapina e denunciato per estorsione, sequestro di persona e danneggiamento dalla polizia di Torino. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe aggredito un commesso all'interno di un minimarket in via Vandalino.

Non era la prima volta che il 39enne entrava nel locale, tentando di portar via delle bevande alcoliche senza pagare, ma questa volta si è presentato chiedendo del denaro. Non ottenendo ciò che voleva, ha colpito un dipendente con calci e pugni e con una bottiglia di birra, minacciandolo di morte. A questo punto il dipendente del minimarket ha consegnato una banconota da 20 euro all'uomo che, non soddisfatto, e dopo avere preso una bottiglia di whisky, ha preso anche altro denaro nel fondo cassa.

Quando i poliziotti sono arrivati l'uomo si è finto vittima di una colluttazione, poi ha assunto anche contro gli agenti un comportamento aggressivo e minaccioso.



