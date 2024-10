Pani regionali, da 13mila candidature scelte 240 tipologie

In un solo mese sono 13mila le candidature di pani regionali arrivate sulla piattaforma 'Pane e Nutella', ospitata sul sito www.nutella.it, nell'ambito dell'iniziativa 'Candida il pane della tua regione', promosso da Ferrero e dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) per rendere omaggio alla tradizione panificatoria italiana. Ne sono state selezionati 240 che entrano a far parte della piattaforma.

Il risultato della campagna è stato presentato in occasione della Giornata mondiale del pane, celebrata il 16 ottobre. "Il pane - commenta Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell'Università di Scienze Gastronomiche - è davvero un simbolo e un orgoglio della cultura gastronomica italiana: probabilmente nessun altro alimento ha una valenza sentimentale e di appartenenza locale così forte. Lo testimoniano le migliaia di candidature di pani regionali arrivate da tutta Italia in risposta all'appello 'Candida il pane della tua regione', che l'Università di Scienze Gastronomiche ha quindi proceduto a catalogare e validare, fornendo il suo contributo scientifico.

Nella filiera del pane - aggiunge Petrini- è inoltre fondamentale l'arte e il saper fare del panettiere, che dà forma e specificità a questo prodotto semplice e speciale al tempo stesso, che caratterizza le tavole di ogni territorio della nostra provincia"



