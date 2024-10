Ovetto Kinder con le sue inconfondibili sorprese compie 50 anni

Compie 50 anni il Kinder Sorpresa, inconfondibile ovetto al cioccolato della Ferrero con il regalino al suo interno, che ha accompagnato l'infanzia - e non solo - di tantissime generazioni in tutto il mondo. E per festeggiare la ricorrenza il gruppo dolciario ha varato un'iniziativa speciale, 50 kinderini dorati in edizione limitata che regalano un un pacchetto viaggio ad Alba e la visita al laboratorio delle Sorprese Kinder, adiacente allo stabilimento produttivo, normalmente non accessibile al pubblico. E' in quel luogo che creativi, designer e ingegneri Ferrero progettano, realizzano e testano quotidianamente le 'sorpresine'.

L'ovetto Kinder sorpresa è stato ideato nel 1974 da Michele Ferrero, con l'intento di fare vivere l'emozione della Pasqua tutto l'anno. Oggi è venduto in 80 paesi del mondo e ogni anno Ferrero, attraverso una divisione dedicata, crea circa 300 nuove sorprese da inserire nell'ovetto giallo. In mezzo secolo solo tantissime le collezioni di mini oggetti o personaggi diventate le 'sorpresine', dalle figurine in metallo degli anni '70 fino agli animali Natoons e ai supereroi. Oggetti di culto amati dai bambini e dai collezionisti, più di un milione in tutto il mondo.



