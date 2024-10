L'importanza dell'acqua, un percorso in 4 tappe al Cap10100

In corso Moncalieri, nella sede del centro culturale Cap10100, un'installazione interattiva immersiva accoglierà, dal 10 novembre per un mese, i visitatori valorizzando l'importanza dell'acqua per la vita sul pianeta e il benessere dell'uomo. E' il primo step di un progetto (1% - l'essenza dell'acqua), presentato oggi, che verrà riproposto a cadenza biennale "per stimolare il dibattito sull'equilibrio tra ambiente, sviluppo economico ed equità sociale".

1% è l'acqua accessibile per uso umano sul totale di quella che ricopre la superficie della Terra, che per il 97% è acqua salata.

Per un mese il Cap10100 proporrà un'esperienza immersiva, multisensoriale e multimediale alla quale si affiancheranno eventi con le scuole, incontri di divulgazione scientifica e spettacoli live di musica.

La prima tappa è un passaggio nella Sala della Spazializzazione Sonora, all'interno della quale i visitatori troveranno l'installazione Wave, che invita a esplorare il paesaggio acustico del mare attraverso la combinazione di suoni naturali e composizioni musicali.

Nella seconda tappa vi è la mostra Territori, progetto di Tékhné Aps, realizzato in occasione di Earthink Festival 2024 - #Curami, che racconta attraverso podcast e ritratti fotografici, il rapporto intimo degli intervistati con la loro terra e la natura mettendo, così, in connessione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La terza tappa è una stanza immersa nella sabbia per rappresentare la desertificazione dei territori; qui i visitatori inizieranno ad avvertire la sete. L'ultima tappa prevede l'incontro con Smat, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato nell'area metropolitana torinese



Riproduzione riservata © Copyright ANSA